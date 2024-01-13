Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkan adaylarını tanıttı.

Partisinin İstanbul adayının Ülkü Ocakları eski Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkan adaylarını tanıttı.

Partisinin İstanbul adayının Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi, İstanbul Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısı düzenledi.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında başta Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Dr.Ümit Özdağ olmak üzere Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, parti temsilcileri, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU OLDU, İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İBB Başkan adayının Azmi Karamahmutoğlu olarak belirlendiğini açıkladı.

" TÜRKİYE'DE VE İSTANBUL'DA ZAFER ZAMANI.."

İstanbul'da Zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahhitlerle çalıştılar. 2 zihniyet de İstanbul'un değil müteahhitlerin çıkarlarını savundular. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların karşısına çok farklı bir şey gibi çıkıyorlar. Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz."

YAPMIŞ OLDUĞUMUZ UYARILARIN DİKKATE ALINMADIĞINI GÖRDÜK"

Özdağ, “Bugün ne yazık ki ülkemiz için üzüntülü bir gün. Dün yapılan bir saldırıyla PKK terör örgütü tarafından Kuzey Irak’ta çok sayıda şehit verdik, birçok gazimiz var. Ve bu konuda kısa bir süre önce bir başka alçakça saldırıdan sonra yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmadığını gördük. Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir Güvenlik Zirvesi yapılacakmış ve bu güvenlik zirvesi öncesinde biz de Türk kamuoyuna bu konuda alınması gereken önlemleri tekrar hatırlatmak istiyoruz ve bugün Güvenlik Zirvesi’nde bir araya gelecek devlet yöneticilerinin, güvenlik bürokratlarının ve AK Parti’li yöneticilerin de bu uyarılardan ders çıkarması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ UYARILARIN DİKKATE ALINMADIĞINI GÖRDÜK""

Özdağ, “Bugün ne yazık ki ülkemiz için üzüntülü bir gün. Dün yapılan bir saldırıyla PKK terör örgütü tarafından Kuzey Irak’ta çok sayıda şehit verdik, birçok gazimiz var. Ve bu konuda kısa bir süre önce bir başka alçakça saldırıdan sonra yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmadığını gördük. Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir Güvenlik Zirvesi yapılacakmış ve bu güvenlik zirvesi öncesinde biz de Türk kamuoyuna bu konuda alınması gereken önlemleri tekrar hatırlatmak istiyoruz ve bugün Güvenlik Zirvesi’nde bir araya gelecek devlet yöneticilerinin, güvenlik bürokratlarının ve AK Parti’li yöneticilerin de bu uyarılardan ders çıkarması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“SAYIN ÖZGÜR ÖZEL, İPTAL ETMENİZ GEREKEN BİR ŞEY VARSA, DEM’E OLAN ZİYARETLERİNİZDİR”

Özdağ, “Divandan arkadaşlarım ve İstanbul İl Başkanımız beni arayarak bugün diğer siyasi partilerin de bazı programları olduğunu ve onların bu tanıtım programlarını iptal ettiklerini bizim de iptal edip etmemeyi düşünmemiz gerektiğini ifade etti. Ben de onlara şunu cevap verdim; Biz tanıtım programımızı iptal etmeyeceğiz. Bu program vesilesiyle terörle mücadele için yapılması gerekenleri tekrar Türk halkının gündemine taşıyacağız. Öte yandan daha birkaç gün önce Kuzey Irak'ta askerlerimizi şehit eden PKK'lı teröristlerin siyasi destekçisi DEM’i ziyaret ederek ‘bundan sonra görüşmelerimiz şeffaf ve açık olacaktır’ diyen, Atatürk’ün olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün toplantısını iptal etmesini hiç anlamlı bulmuyorum. Sayın Özgür Özel, eğer iptal etmeniz gereken bir şey varsa, DEM’e olan ziyaretlerinizdir. AK Parti de bir tanıtım programını iptal etmiş. AK Parti’nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük terörist Şeyh Said'in Diyarbakır'da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir” diye konuştu.

“ZAFERE ULAŞMAK İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE VERECEĞİZ”

İstanbul'da zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceklerini söyleyen Özdağ, “Artık İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında sıkışmaya mahkum değildir. Bu iki zihniyette İstanbul'da şimdiye kadar onlarca yıldan beri aynı müteahhitlerle çalıştı. Bu iki zihniyette İstanbulluları değil müteahhitlerin çıkarlarını savundular. Bu iki zihniyette İstanbul'u aynı çıkar gruplarına peşkeş çektiler. Bu iki zihniyet de İstanbul'un kaynaklarını sömürdüler, İstanbulluları deprem karşısında korumasız bıraktılar. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların karşısına sanki çok farklı bir şeymiş gibi çıkıyorlar” dedi.



KARAMAHMUTOĞLU İSTANBUL HALKINA GÜZEL GÜNLER SÖZÜ VERDİ

Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu ise “İstanbul halkı dolaşırken, çoluk çocuğuyla otururken ne cinsel ne fiziki ne sözlü hiçbir sataşmaya ve tacize maruz kalmayacaktır. Bunun yolu, yöntemi her neyse Zafer Partisi belediyeciliği adına, İstanbul halkına söz veriyorum. Hormonlu bir şekilde artan İstanbul nüfusunu sağlıklı bir şekilde seyreltebilmek için evvela kaçak ve göçmenle başlayabilmek için bir hanede çok sayıda kaçak mülteci nüfusun kalmasına izin vermeyeceğiz. İkametgah usulünde sınırlamalar getireceğiz. Alacağımız sosyal, maddi ve fiziki önlemlerle güçlü, kudretli kent yönetiminde söz sahibi olan, sözünü dinleten bir belediyecilik anlayışıyla yine eski güzel günlerde olduğu gibi çocuklarımız, gençlerimiz, İstanbul'un sokak ve caddelerinde, gündüz veya gece saatinde, yahut şafak söktüğünde gezip dolaşabilecek, kültürel, sanatsal, eğlence hayatına devam edebilecek..” diye konuştu.



BEYOĞLU'NA DİŞ HEKİMİ BAŞKAN ADAYI

Beyoğlu ilçesine Diş Hekimi Selim Aydın Gümüşdal Belediye Başkan adayı oldu ,

İlçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şu şekilde açıklandı:

“Adalar : Hüseyin Avni Borluk,

Kadıköy : Tuğrul Kihtir,

Maltepe : Sibel Zeren,

Tuzla : Akın Gürkan,

Ümraniye : Jülide Sarıkaya Kurduoğlu,

Bayrampaşa : Tarkan Güler,

Beyoğlu :Selim Aydın Gümüşdal,

Zeytinburnu : Aydemir Alıçlar,

Avcılar Umut Basmacı,

Bahçelievler Ulaş Öztürk,

Bakırköy Türker Tolga Topaloğlu,

Pendik Kürşat Dağ,

Beylikdüzü Özcan Aksu,

Büyükçekmece Yaşar Öztürk,

Küçükçekmece Emre Met,

Silivri Murat Demirkol”