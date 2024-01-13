Yerel seçim startının verilmesi ile birlikte Türkiye'de en çok üye kaydı yapan 2. il olan Giresun'da Yeniden Refah Partisi'ne katılımların ardı arkası kesilmiyor. İl teşkilatı bütün birimleri ile üye kayıtları yapmaya devam ediyor.

12 Ocak Cuma günü Doğankent'ten Yeniden Refah Partisi Giresun İl Başkanlığı’nı ziyaret eden, AK Parti ve Memleket Partisi’nden istifa ederek YRP saflarına katılan yeni üyelerin rozet takma programında konuşan Giresun İl Başkanı Eşref Bekdemir şunları söyledi:

Bugün neredeyse bir gelenek haline gelen günlük üye katılımlarımıza 10 kişi daha ekledik.

Öncelikle huzurlarınızda hepsine Milli Görüş’e, Yeniden Refah’a, Türkiye'nin geleceğine hoş geldiniz diyorum. Gittiğimiz her yerde Yeniden Refah’a bütün kapılar açılıyor. Geçenlerde Twitter üzerinden 15.000 kişinin katıldığı bir söyleşi programındaydım. STK’lardan ciddi katılımların olduğu programda bir vatandaşın: ‘Meclis’te sadece 5 kişisiniz 500 kişiye bedelsiniz’ demesi beni çok duygulandırdı.

Aynı dünya görüşüne sahip olmadığımızı ifade eden bir başka STK üyesinin: ‘Siyaseti halk için yapıyorsunuz bunun çok iyi farkındayım. Bu yüzden önümüzdeki seçimlerde ve bundan sonraki bütün seçimlerde oyumu size vereceğim’ ifadesi bize olan güveni özetler gibiydi. Şuan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim 5 vekilimiz dışında neredeyse doğruyu ifade eden başka bir siyasi parti yok diyebilirim. Kötü gidişe dur diyecek bir siyasi görüş yok. Sanki bir anlaşma var ve tek bir parti gibi hareket ediyorlar.

AK Parti altına imza attığı metne dahi uymadı. 30 maddeyi reddetti. Reddetmekle kalmadı tam tersini yaptı. Aslında bizim niyetimiz derdimiz belliydi. 30 maddenin tamamının uygulanmayacağını biliyorduk. Ama memleket için vatan için birkaç tanesini bile gerçekleştirebilirsek bunu bir kazanç olarak görüyorduk. Anlaştığımız ittifak maddelerine uymadıkları gibi bizi de yok saydılar.

Seçim kazanıldı. İktidar partisi Giresun üzerinden konuşacak olursam hiçbir şekilde bizimle irtibata geçmedi. Hiçbir etkinliğe bizlere davet etmediler. Bizleri görmezden geldiler, yok saydılar. Aslında kendi iplerini çektiler, farkında değildiler.

Bizim için bu saatten sonra geride kalan hiçbir şeyin bir önemi olmadığını düşünüyorum.

Memleket için taş üstüne yeni bir taş koyma gayreti dışında hiçbir beklentimiz, derdimiz yoktur.

Memlekete hizmet noktasında belediyelere gelen ödeneklerin düzgün kullanıldığı takdirde, şahsi çıkarlara hizmet etmediği müddetçe büyük hizmetlere vesile olacağına bariz bir şekilde inanıyoruz. Bunu hakkaniyet çerçevesinde yönetecek kabiliyette ve inanca sahip olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

Yeniden Refah Partisi olarak ‘çaldı ama yol yaptı, hizmet yaptı’ ifadesini en büyük sıkıntı olarak görüyor, reddediyoruz! Bunu kabul etmek mümkün değil. Kendi çıkarları için kul hakkını görmezden gelmek buna ses çıkarmamak en büyük tehlike.

31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin Yeniden Refah’a, yeniden huzura, yeniden sükûnete, yeniden ekonomik rahatlığa ve büyümeye vesile olmasını diliyorum.

Kıbrıs çıkarmasını yapan azim, 1996'daki ekonomik sıkıntıya rağmen sıçramayı yakalayan irade ve Çekiç Güç gibi -Erbakan Hoca’mızın ifadesi ile ‘işgal kuvvetini’ tek bir kelime ile ülke dışına çıkaran kararlı ruh; bugün de vatan için gerekeni yapacaktır. Biz Seferden yükümlüyüz elimizden geleni yapacağız. Şu an gayret edeceğimiz tek bir şey; bütün kapıları çalmak, her vatandaşımıza ulaşmak olmalıdır.

Bu inanç ve kararlılıkla Milli Görüş Belediyeciliği ile Giresun'u tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.

Bütün Giresunlu vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Görüşü düşüncesi ne olursa olsun bütün kardeşlerimizi muhabbetle kucaklıyor; ortak paydamız olan vatanımız için Yeniden Refah çatısı altında buluşmaya herkesi davet ediyorum.' dedi.