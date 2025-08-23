Yapımcılığını MF YAPIM’ın üstlendiği yeni dizisi Aynadaki Yabancı’nın okuma provası yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan, bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Aynadaki Yabancı’nın güçlü oyuncu kadrosu bir araya geldi, okuma provası yapıldı. Yönetmen koltuğunda Eda Toksöz’ün oturduğu, senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan’ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, dışarıdan kusursuz gibi görünen bir hayatın ardındaki karanlık sırları ve bir annenin evladı için verdiği büyük mücadeleyi, kimlik ve yeniden doğuş temalarıyla ekrana taşıyacak.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Selinay Taşol, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alacak.

Genel Hikaye:

Hikayesi bir masal gibi başlayan Azra’nın hayatı kısa sürede bir kabusa dönüşür. Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan kusursuz görünen bir hayat sürse de bu ihtişamın ardında karanlık sırlar gizlidir.

Kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken büyük bir bedel ödemek zorunda kalan Azra, ona yeniden kavuşabilmek için tek bir çıkış yolu bulur: yüzünü değiştirip başka biri olarak o eve geri dönmek. Bu yolculukta başarılı estetik cerrah Barış Saygıner’le tanışır ve ameliyat masasında yalnızca yüzünü değil, kaderini de yeniden yazar. Ancak geçmişin gölgeleri ve imkânsız bir aşk, Azra’nın önündeki en büyük sınav olacaktır.