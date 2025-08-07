2025 yılının ilk 7 ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcuya hizmet veren havalimanları, Türkiye geneli her ay ortalama 19,2 milyon yolcuyu ağırladı. Havayolu ile seyahat eden aylık ortalama yolcu sayısının İstanbul’un nüfusunu geride bıraktı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 97 bin 916, dış hatlarda ise 101 bin 966 olduğunu kaydeden Bakan Uraoğlu, “Böylece üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 7,5 artış meydana geldi.” ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 26 MİLYON 138 BİN 27 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, Temmuz ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 13 bin 193, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 118 bin 978 olduğunu dile getirerek, “Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 26 milyon 138 bin 27 yolcu trafiğine hizmet verdik. Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,9 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 98 bin 483 ton, dış hatlarda 400 bin 588 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 499 bin 71 tona ulaştı” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, ocak-temmuz döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 552 bin 757 dış hatlarda ise 512 bin 192 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 387 bin 280 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti.

Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 6 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 56 milyon 575 bin 705, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 291 bin 128 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 134 milyon 949 bin 751 yolcuya hizmet verildi. Türkiye genelindeki havalimanlarımız her ay ortalama 19,2 milyon yolcuyu ağırladı. Böylece havayolu ile seyahat eden aylık ortalama yolcu sayısı megakent İstanbul’un nüfusunu geride bıraktı. 2025 yılı temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,6 artış oldu.”

Bakan Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 516 bin 499 ton, dış hatlarda 2 milyon 318 bin 136 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 834 bin 635 tona ulaştığını da bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 46 MİLYON 954 BİN 629 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise temmuz ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 305, dış hatlarda 38 bin 319 olmak üzere toplamda 50 bin 624’e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 832 bin 475, dış hatlarda 6 milyon 84 bin 199 olmak üzere toplamda 7 milyon 916 bin 674 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

SABİHA GÖKÇEN’DE 152 BİN 694 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Temmuz ayında yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 46 bin 841, dış hatlarda 2 milyon 347 bin 956 olmak üzere toplamda 4 milyon 394 bin 797 oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 10 bin 645, dış hatlarda 13 bin 490 olmak üzere toplamda 24 bin 135 olarak gerçekleşti.” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yedi aylık sürede iç hatlarda 64 bin 744, dış hatlarda 87 bin 950 olmak üzere toplamda 152 bin 694 uçak trafiği uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 11 milyon 694 bin 644, dış hatlarda 14 milyon 809 bin 299 olmak üzere toplamda 26 milyon 503 bin 943 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 3 bin 141, altı aylık dönemde ise 16 bin 740 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 7 ayda iç hatlarda 10 milyon 654 bin 807, dış hatlarda 22 milyon 113 bin 742 olmak üzere toplamda 32 milyon 768 bin 549’a ulaştığını kaydetti.

İç hatlarda 85 bin 220, dış hatlarda 141 bin 770 olmak üzere toplamda 226 bin 990 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “7 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 6 milyon 839 bin 201, Antalya Havalimanı’nda 20 milyon 179 bin 155, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 2 milyon 906 bin 953 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 2 milyon 299 bin 264 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 543 bin 976 yolcu trafiği gerçekleşti" diye konuştu.