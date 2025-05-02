Cumhuriyetimizin aydınlanma projesi olan Köy Enstitüleri ve bu projenin mimarlarından Giresun Göreleli hemşehrimiz Hasan Âli Yücel’in eğitim vizyonu, 4 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek bir sempozyumla yeniden gündeme taşınıyor.

İstanbul Giresunlular Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği ile Bakırköy Kent Konseyi iş birliğiyle, Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aydınlanma Yolunda: Hasan Âli Yücel ve Köy Enstitüleri” başlıklı sempozyum, saat 10:30’da Bakırköy Belediyesi Konferans Salonu’nda başlayacak.

Etkinlikte, Köy Enstitüleri’nin kuruluş felsefesi, Türkiye’de kırsal kalkınma ve eğitimin toplumcu niteliği, Hasan Âli Yücel’in kültür politikaları ve günümüze bıraktığı miras, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum temsilcileri tarafından tartışılacak.

Sempozyumda ayrıca Köy Enstitülülerin anıları, tanıklıkları ve belgesel görüntülerle Cumhuriyet’in idealist eğitim anlayışı katılımcılarla paylaşılacak.

Sempozyumun amacı, yalnızca geçmişi yad etmek değil, aydınlanmacı eğitim anlayışının günümüzdeki karşılıklarını ve eğitim politikalarında iz bırakacak güncel yaklaşımları tartışmaya açmaktır.