Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın 2025 Türkiye Finali, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i şerîfinde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 930 okulun başvuru yaptığı yarışmalarda, Diyanet İşleri Başkanlığının hutbe arşivinden seçilen hutbeler, yarışmanın gerçekleştiği illerdeki merkezî ya da tarihî camilerde cuma namazından önce halka açık şekilde yapıldı. Yarışma; okul, il/il içi finali, bölge finali ve Türkiye finali olmak üzere 4 aşamada gerçekleşti. Okul içi, il finali ve illerin tasnif edildiği sekiz yarışma bölgesinde yarışmalar tamamlandı.

Türkiye finali İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği ve Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Koordinatörlüğünde, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i şerifinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Yusuf Tekin, yarışmanın finalinin zincirlerin kırıldığı Ayasofya'da yapılmış olmasının ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Yarışmada dereceye giren arkadaşları kutluyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah, böyle güzel etkinlikler devam eder." dedi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Bakan Tekin'den alırken, 8 yarışma bölgesinde birinci olup finale kalan okulların müdürlerine ödülleri ise Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen tarafından takdim edildi.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ İSTANBUL'DAN

Finalde jüri karşısında hutbe okuyarak yarışan öğrencilerden İstanbul Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülkerim Amil, Türkiye birincisi oldu.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Murathan Yüksel ikinci, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Kaan Karslı da üçüncü oldu.