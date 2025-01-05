Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüs alanı içerisinde sınırların belirlenmesinin ardından güvenlik setinin tamamlanması ile Merkez Kampüsü “Eğitim Kampüsü” ve “Sağlık Kampüsü” olarak iki bölgeye ayrılmıştı. Üniversitede 8 Ocak 2025 tarihi itibariyle “Kartlı Geçiş Sistemi” uygulamasına başlanacak.AYDIN (İGFA) - “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüs Ayırma Duvarı ve Altyapı Çalışmaları” kapsamında kampüs eğitim ve sağlık olarak ikiye ayrıldı ve güvenlik noktaları belirlenip, kapı geçiş sistemleri altyapı çalışmaları, aydınlatma ve kamera sistemleri ile kampüs emniyete alınarak kampüs giriş ve çıkışlarının denetiminde güvenliğin artırılması sağlandı.

‘Güvenli Kampüs’ kapsamında başlatılan çalışmalar tamamlanarak 1310 metre uzunluğunda güvenlik seti ile kampüs daha düzenli hale getirildi.

Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinesinde tamamlanan güvenlik seti ile birlikte kampüs içi yeni giriş çıkış noktaları belirlendi.

Tıp Fakültesi ve Merkezi Derslikler arası ile kampüs dışında yapılan yeni KYK erkek yurdunun olduğu bölgeye yeni güvenlik noktaları eklenerek, toplam iki güvenlik noktası böylelikle dörde yükseltildi.

“Kamera Güvenlik Sistemi” projesinin devamındaki “Kapı Geçiş Sistemi”nin de devreye alınmasıyla birlikte, Merkez Kampüs’e giriş-çıkış 4 farklı noktadan yapılabilecek. “Merkez Kampüs Ana Girişi” yaya ve araç trafiğine açık, “Öğrenci Yaşam Merkezi Girişi” yaya trafiğine açık, “Yurtlar Bölgesi Girişi” yaya ve araç trafiğine açık, “Batı Girişi (Uygulama Oteli Girişi)” ise yaya ve araç trafiğine açık hale getirilecek.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, “Kampüsü emniyete alarak, giriş ve çıkışların denetiminde güvenliği artırmak adına ayrıca aydınlatma ve kamera sistemlerini de çoğalttık. Kampüsü ayıran güvenlik setinin haricinde Üniversitemizin çevresindeki sınırları, panel tellerle 1650 metre uzunluğunda çit ile çevrilerek güvenliği daha da perçinlemiş olduk.” dedi. Rektör Prof. Dr. Kent, kampüsün giriş ve çıkışlarında yapılan yeniliklerin hem eğitimin kalitesini, hem de kampüs yaşamını daha verimli ve güvenli kılacağını söyledi.