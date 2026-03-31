'İyileştiren ve geliştiren kütüphane' temasıyla bu yıl 62'ncisi düzenlenen Kütüphane Haftası kutlama programı kapsamında; Gebze Belediyesi Kütüphaneleri, İlçe Halk Kütüphanesi ve Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde anlamlı bir program organize edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'deki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve müzik dinletisi katılımcılardan büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemine binaen konuşmayı İlçe Halk Kütüphanesi Müdiresi Tevhide Buğan gerçekleştirdi. Buğan, kütüphanelerin bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Programın sonunda Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, en çok kitap okuyan okurlara ödüllerini takdim etti.

Kutlama programına; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Kütüphane Haftası etkinlikleri, Gebze Kent Meydanı'nda saat 12.30-13.00 arasında Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek kitap okuma etkinliği ile devam edecek. Tüm kitapseverler bu anlamlı buluşmaya davet edildi.