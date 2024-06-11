Türkiye'nin kendi söz ve bestelerini üreten güçlü kadın vokallerinden Aydilge, 21 Haziran'da yayınlayacağı ''Ben Geldim'' isimli yepyeni şarkısı ile meydan okumaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Şarkılarıın yanı sıra sosyal medyasında paylaştığı toplumsal içerikli videolar ve yaşam tarzıyla da örnek sanatçılar arasında gösterilen Aydilge, yeni şarkısı Ben Geldim ile ilgili oldukça iddialı. Kıpır kıpır ritmi ve içi dolu sözleri ile kısa sürede dile dolanması beklenen ''Ben Geldim''in söz ve bestesi yine Aydilge imzası taşıyor. Şarkısında zorbalara, yalancılara, çıkarcılara meydan okuduğunu dile getiren sanatçı, ''Ben Geldim'' bütün hassas kalplerin marşı olacak diyor.

AMELİYATTAN SONRA İLK ŞARKI!

1 Nisan'da labrum kasındaki yırtık nedeniyle acil ameliyata alınan ve iki buçuk ay yürüyemediği zorlu bir süreç geçiren Aydilge, ''Ben Geldim'' ile sahnelere geri dönüşünü de müjdeliyor. Ben Geldim, 21 Haziran'da Avrupa Müzik etiketiyle yayında olacak.