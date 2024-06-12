Ayca Varlier 4 yıllık sevgilisi ile neden evlenmediğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA)- Amerika'dan ayağının tozuyla gelip, davetlerde boy gösteren Ayça Varlıer, güzelliği ve fit görüntüsüyle göz kamaştırmaya devam ediyor.

Afife Jale ödül töreninde 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Serhan Aydemir'le boy gösteren Ayça Varlıer, ne zaman evlilik olacak sorusunu yanıtsız bırakarak biz çok mutluyuz.

Böyle de devam ediyoruz, kısmet diyerek diye yanıtladı.

Yaz sezonun bir bölümünü Akyaka ve Bodrum arasında geçirmeyi planlayan Varlıer, yeni sezonda ekranlarda boy gösterecek.