'Evdeyiz Dede' projesiyle Türkiye turnesine başlayan Berkay, Maslak UNIQ İstanbul'daki ilk konserinde kapalı gişe sahne aldı. Büyük ilgi gören konserin ikinci gecesi de biletleri tükenerek açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Pop müziğin en üretken ve en sevilen isimlerinden Berkay, büyük ilgi gören 'Evdeyiz Dede' projesi kapsamında Türkiye turnesinin ilk ayağını Maslak UNIQ İstanbul'da başlattı. İlk geceden tüm biletleri tükenen konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisi ve şarkılarıyla izleyicileri adeta büyüleyen Berkay, hınca hınç dolu salonda hem eğlenceli hem de duygusal anlara imza attı. Yoğun ilgi üzerine açılan ikinci konser gecesinin biletleri de kısa sürede tükendi.

Konser serisi için özel olarak hazırladığı repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıkan Berkay, iki saati aşkın süre sahnede kaldı. Orkestrasıyla birlikte akustik bir performans sergileyen başarılı sanatçıya, coşkulu kalabalık konser boyunca tüm şarkılarda hep bir ağızdan eşlik etti.

Maslak UNIQ İstanbul'daki konserleriyle sezonun en çok konuşulan müzik etkinliklerinden birine imza atan Berkay, turnesine hız kesmeden devam ediyor.

BERKAY 'EVDEYİZ DEDE' TÜRKİYE TURNESİ

• 25 Ocak - İzmir / Havagazı Fabrikası

• 30 Ocak - Eskişehir / Fuar Merkezi

• 31 Ocak - Kayseri / Erciyes Kültür Merkezi

• 1 Şubat - Ankara / CSO Ada Ankara

• 6 Şubat - Antalya / Fuar Merkezi

• 7 Şubat - Bursa / Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

• 8 Şubat - Gaziantep / Kongre Merkezi