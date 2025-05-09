"Harap" teklisiyle yıldızı parlayan Aybüke Albere, hem müzik hem tiyatroda dikkat çekiyor. Okan Bayülgen'in "Harem Kabare" ekibinde yer alan Albere, tiyatro deneyimini anlatırken, yeni şarkısıyla Ege sahillerinde konser vereceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Yeni teklisi “Harap” ile kariyer yolculuğunda hızla yükselen Aybüke Albere, son günlerde adından söz ettiren isimlerin başında geliyor. Sadece müzikte değil, oyunculukta da yetenekli olan Aybüke Albere, Okan Bayülgen’in 2019’da sahneye koyduğu, yazıp yönettiği ve aynı zamanda oynadığı “Harem Kabare”nin kadrosunda yer aldı.

Albere, Özge Borak, Ezgi Çelik ve Ödül Turan’ın da rol aldığı oyunda iki yıl boyunca Türkiye’de ve yurt dışında sahneye çıktı. Öncesinde hiç tiyatro sahnesi tecrübesi olmadığını ve Okan Bayülgen’in kendisine hocalık yaptığını söyleyen Aybüke Albere, “Tiyatro sahnesi ufaktı ama bana o kadar iyi geldi ki. Disiplini, oyunculuğu, role girmeyi ve daha birçok şeyi öğrendim. Aralarda da azar işitmedim değil… Okan Bayülgen’in dayağını yedim desem doğru olur” diyerek güldü.

Esquire dergisine konuşan Aybüke Albere, röportajın fotoğrafları için Furkan Irmak’ın objektifine iddialı pozlar verdi. Albere, sesiyle olduğu kadar güzelliği ve cesurluğuyla da adından söz ettiriyor. Yeni şarkısı “Harap”ın gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren ve İstanbul’da sahneden sahneye koşan sanatçı, “Sahneler daha da çoğaldı. Bu yaz Ege sahillerinde sürekli şarkı söylüyor olacağım” dedi.