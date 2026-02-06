Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından olan '2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası', 1-5 Şubat tarihleri arasında '2026 Avrupa Bisiklet Başkenti' Konya'nın ev sahipliğinde tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen '2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Sporcular tarafından dünyanın en hızlı pisti kabul edilen Konya Veledromu'nda birçok dünya rekoru kırıldığını kaydeden Başkan Altay, 'Başta Türkiye Bisiklet Federasyonumuz olmak üzere, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara ve katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum' dedi.

Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı olimpik veledromlarından biri olan Konya Olimpik Veledromu Avrupa'nın bu alandaki elit sporcularını ağırlarken Avrupa bisikletinin kalbi 5 gün boyunca Konya'da attı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Sporcular tarafından dünyanın en hızlı pisti kabul edilen Konya Veledromu'nda Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı başarıyla tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, '34 ülkeden 315 sporcu veledromda yarışmalara katıldı, birçok dünya rekoru kırıldı.

Katılan herkesin ortak görüşü organizasyon kabiliyeti, organizasyon niteliği, organizasyon memnuniyeti oldu. Bu alanda dünyanın en güzel yarışlarından birisine ev sahipliği yaptık. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya'mız, bu şampiyonayla bisiklet altyapısı ve organizasyon tecrübesini bir kez daha ortaya koydu. Başta Türkiye Bisiklet Federasyonumuz ile Avrupa Bisiklet Birliği başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara ve katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.