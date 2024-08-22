Eylül ayının yaklaşması ile birlikte balıkta av sezonu resmen geliyor. Pazar tezgahlarının vazgeçilmezi olan balıkların fiyatları vatandaşın cebini yakıyor.BURSA (İGFA) - Özellikle kış aylarının vazgeçilmez besin kaynaklarından biri olan balıkta av yasağının sonuna yaklaşılırken fiyatlar dudak uçuklatıyor. 1 Eylül itibarıyla kalkacak olan av yasağının ardından sektörde fiyatların düşeceği öngörülüyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan Çamlıca Pazarı’nda da av sezonundan önce son balıklar tezgahlarda yerini aldı. Fiyatlar adeta dudak uçuklattı. Hamsi ve istavritin kilosunun 150 ila 200 lira arasında satıldığı çamlıca pazarında levreğin kilogram fiyatının ise 300 lira bandında olduğu görülüyor.

Vatandaş fiyatların düşmesi için av yasağının kalkmasını bekliyor.