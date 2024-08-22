Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artış göstererek 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Altın rezervleri geçen hafta 58 milyar 769 milyon dolara çıktı. Döviz rezervleri ise 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 152 milyar 915 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bir haftalık dönemdeki rezerv artışı 2 milyar 682 milyon dolar oldu. Bu dönemde yabancı yatırımcı 1 milyar 414 milyon dolarlık Türk tahvili aldı. Bu, son 6 ayın en hızlı alımı olarak kayıtlara geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 16 Ağustos itibarıyla 47 milyar 637 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liradan 14 trilyon 289 milyar 574 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 332 milyar 130 milyon lira artarak 17 trilyon 294 milyar 844 milyon liraya yükseldi.

Ayrıca tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 762,5 milyar lira oldu.