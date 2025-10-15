Gölcük Belediyesi'nin ilçedeki ecdat yadigarlarını ihya etme hedefiyle başlatılan, Yukarı Halıdere tarihî Osmanlı hamamında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi'nin başlattığı çalışma ile Yukarı Halıdere'de bulunan tarihi Osmanlı dönemi hamamı, yeniden hayat buluyor. Bu kapsamda '1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' olarak tescilli olan Yukarı Halıdere tarihî Osmanlı dönemi hamamında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi hamamı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Proje tamamlandığında, Yukarı Halıdere Hamamı'nın amacına uygun şekilde hizmet vermesi ve bölgenin tarihi dokusuna katkı sağlaması hedefleniyor. Restorasyon süreci titizlikle yürütülürken, hamamın orijinal mimari özellikleri korunarak, tarihi dokusuna zarar verilmeden yenilenmesi amaçlanıyor. Daha önce Osmanlı dönemine ait; Örcün, Değirmendere Yukarı Mahalle ve Yukarı Ulaşlı'da bulunan tarihi hamamların restorasyonlarını tamamlayan Gölcük Belediyesi, benzeri projelerle kentin tarihi değerlerini de gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

ÇALIŞMALAR KUDEB DENETİMİNDE İLERLİYOR

Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülen çalışmalarının tamamlanması sonrasında tarihi hamam Gölcüklülerin ve ilçe turizminin hizmetine sunulacak.