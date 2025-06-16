Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul tarih gezilerine, bu yıl 26 binden fazla öğrenci katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’da öğrencilerin milli şuurla ve manevi değerlerle yetişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Medeniyet Okulu Projesi kapsamında “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla 11. Sınıf öğrencilerine yönelik sürdürdükleri günübirlik İstanbul tarih gezilerinin gençlere bu manada büyük katkı sağladığına değinen Başkan Altay şu değerlendirmeleri yaptı:

“Proje kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi boyunca 31 ilçemizden 26 bin 176 gencimizi 64 yüksek hızlı tren seferiyle İstanbul’la buluşturduk. Öğrencilerimiz Selçuklu darülmülkünden Osmanlı’nın payitahtına bir tarih yolculuğuna çıkararak ecdat yadigarı eserleri yerinde görme fırsatı buldu. Bu anlamlı proje sayesinde şu ana kadar toplamda 112 bin 576 öğrencimiz İstanbul’un güzelliklerini görmüş oldu. Bu tür projelerle milli ve manevi değerlere bağlı, kültürel mirasına sahip çıkan bir neslin yetişmesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de projemizi sürdürerek gençlerimizi İstanbul’la buluşturmaya devam edeceğiz. Destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca gezilere katılan tüm gençlerimize, ailelerine ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.”

ECDAT YADİGARI MEKANLAR ZİYARET EDİLDİ

Sabah erken saatlerde rehberler eşliğinde Konya’dan Yüksek Hızlı Tren’e binen öğrencilere yolculuk sırasında tarihi karakterlerin canlandırıldığı tiyatro gösterileri sunuldu. İstanbul’da; Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Gülhane Parkı, Eyüp Sultan Cami başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret eden öğrenciler, katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’un güzelliklerine şahit oldu.