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Çelik: Bu katliam yasası değildir

Çelik: Bu katliam yasası değildir

2012 yılındaki yayımlanan tebliğin 5'inci maddesi; "Anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00’da başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.” şeklinde değiştirildi.

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, AŞ'lerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkındaki tebliğde değişiklik yaptı.