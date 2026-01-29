ASKON Bursa Gençlik Çalıştayı, BTÜ'de gençlerin girişimcilik ve insan hakları gibi konularda fikir ürettiği bir etkinlik oldu. Katılımcılar gençlerin entelektüel gelişimini ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 'ASKON Bursa Gençlik Çalıştayı', Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) gerçekleştirildi. 23-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen fikir maratonunda gençler; girişimcilik, felsefe, psikoloji, tarih, insan hakları, teknoloji, adalet, eğitim, Türk kültürü ve milli kalkınma olmak üzere 10 farklı komitede, güncel meseleleri masaya yatırarak çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştayın açılış törenine; ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Genç ASKON Başkanı Abdulsamet Öztürk katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

'MİLLİ BİLİNÇLE GELECEĞE HAZIRLANMALIYIZ'

Çalıştay hakkında değerlendirmelerde bulunan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, 'Gençlerimizin gelecek adına önemli projelere ve fikirlere imza atacağı sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefledik. Bizler kökleri son derece kuvvetli bir milletin temsilcileriyiz. Bu yüzden gençlerimizi de öncelikle nasıl bir medeniyete ve kültüre sahip olduğumuzu bilerek geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. Çalıştayımızı da 'köklerinden geleceğe' sloganımızla bu doğrultuda gerçekleştirdik.' dedi.

Yıldız, 'Özellikle genç arkadaşlarımızın çalıştay sürecinde geliştirdiği; 'Ahlaklı, Saygılı, Kültürlü ve Onurlu Nesiller' tanımı, bizim dünyaya örnek olma hedefimizin en güzel özeti oldu. Yürüttüğümüz tüm çalışmalara bu hassasiyetle yaklaştık. Üç gün boyunca üretilen fikirlerin, bu sorumluluk anlayışıyla harmanlanarak ülkemizin kalkınma hedeflerine değer katmasını temenni ediyoruz. Kendi kültürünü tanıyan ve geleceğe bu güvenle bakan bir gençlik, ülkemizin en büyük kazancı olacaktır.' ifadelerini kullandı.

Çalıştayın akademik katkısını ve gençlerin entelektüel gelişimine etkisini değerlendiren BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, 'Gençlik, bir bireyin hayatındaki en dinamik ve zihni üretkenliğin en yüksek olduğu kritik dönemlerden biridir. Bu çalıştayı; gençlerimizin kendilerini tanımaları, sorumluluk almaları, fikir üretmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceklerini bilinçli şekilde planlamaları için çok kıymetli bir fırsat olarak görüyorum.' diye konuştu.

'ERDEM-DEĞER-EYLEM ÇERÇEVESİNDE BİR EĞİTİM'

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, yeni eğitim modellerinin toplumsal değerlerle bütünleştiğini vurgulayarak, 'Öğrencilerimiz için, hayata geçirdiğimiz yeni Maarif Modeli ile 'Erdem-Değer-Eylem' çerçevesinde bir yaklaşım sergiliyoruz. Gençlerimizin çalışkanlıklarını ahlak ve kültürümüzle birleştirmelerini önemsiyoruz. Bu çalıştayda ortaya konulan katkılar, eğitim vizyonumuzun pratik uygulamaları açısından kıymetlidir.' dedi.

Genç ASKON Genel Başkanı Abdulsamet Öztürk ise yaptığı değerlendirmede, 'Burada düşünen, eleştiren ve sadece bugünü değil yarını da hesap eden büyük bir gençlik iradesi gördük. Genç ASKON olarak bu tarz nitelikli fikir platformlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu sorumluluğu üstlenen tüm genç kardeşlerimizin yanındayız.' diye konuştu.

Gençlik adına kürsüye çıkan ASKON Bursa Gençlik Çalıştayı Genel Koordinatörü Muhammet Emin İlhan ise çalıştay hakkında, 'Amacımız, gençlerimizin seslerini duyurabilecekleri sürdürülebilir bir platform oluşturmaktır. Bugün tatilde olmak yerine, geleceğin sorunlarını çözmek için burada olan arkadaşlarımla gurur duyuyorum. 10 farklı komitede fikir üreterek geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Artık söz de gelecek de bizde.' ifadelerini kullandı.