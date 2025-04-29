Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve yönetimiyle bir araya geldi. Alemdar, en başarılı sporcuların okulu niteliğinde olan Sakarya’nın yeni spor yatırımları, sportif programlar, tesisleşme ile yeniden sporcu yetiştiren kimliğine kavuşacağını ifade etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşam Zımba ve yönetimiyle AKOM’da bir araya geldi.

Spor yatırımlarının, amatör sporların geleceğinin konuşulduğu buluşmada Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, altyapı antrenörleri ve genç sporcular yer aldı.

Alemdar, görüşmede yapılacak spor yatırımlarını anlatırken, Türkiye’de yüzyıllardır başarılı sporcuların okulu niteliğine olan Sakarya’nın tesisleşme, yeni yatırım, teşvik ve sportif programlarla Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonların kenti olmaya devam edeceğini vurguladı.

Nazik ziyaretleri için ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve yönetimine teşekkür eden Başkan Yusuf Alemdar, “Sakarya’mız geçmişinde birçok başarılı sporcu yetiştirdi. Bugüne kadar Sakarya’nın tanıtımına katkı sunan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki şehrimizde yeniden başarılı sporcular yetiştireceğiz. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandıracağımız spor yatırımları için düğmeye bastık, spor sahaları, yüzme havuzu, tesisler ve kapalı spor salonlarıyla şehrimizin spor altyapısını güçlendireceğiz” dedi.

Başkan Alemdar ayrıca başarılı sporcular yetiştirmenin yolunun tesisleşmeden geçtiğini değinerek, “Biz gençlerimize güveniyoruz. Büyük bir potansiyelimiz var ancak başarı istiyorsak önce kendi altyapımızda başarılı olmalıyız. Bunun da yolu tesisleşmeden geçiyor. Hayata geçireceğimiz spor yatırımlarıyla daha da başarılı gençleri çıkaracağımıza inanıyoruz. Gençlerimize ihtiyacımız var. Onlara fırsat veya imkân verildiğinde, doğru bir rehberlik yapıldığında inanıyorum ki çok başarılı sporcular olacaklardır. Biz şehrimizde sporun bir kardeşlik ve dostluk işi olduğunu aklımızdan çıkarmadan, gençlerimizi motive ederek spora yapmalarını teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sakarya’nın spor geleceğinde bir kırılma noktası olacak yatırım müjdelerini büyük bir sevinç ve mutlulukla öğrendiklerini dile getiren ASKF Başkanı Yaşam Zımba, spor yatırımları için teşekkür ederek, bu yatırımların amatör sporlar için bir milat olacağını dile getirdi.

Program sonunda Başkan Yusuf Alemdar, Türkiye Şampiyonalarında son 16’ya kalarak büyük başarıya imza atan Sakaryaspor U-15 takımıyla bir araya geldi.

Genç sporcuları tek tek tebrik eden Alemdar, başarılarının devamını diledi.