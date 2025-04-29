Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Adapazarı 66. İlçe Danışma Meclisi’nde, dönüşüm, ulaşım, altyapı ve çevre projeleriyle şehri geleceğe taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Adapazarı 66. İlçe Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada, şehir için kapsamlı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Orhangazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı.

Alemdar, “Dönüşüm, ulaşım, altyapı, spor, çevre ve kültürde şehrimize eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Deprem gerçeğini unutmadan, dirençli, sosyal ve yeşil bir Sakarya inşa edeceğiz. Ruhu ve kimliği olan, geniş caddeli, buluşma alanları olan bir şehir hayal ediyoruz” dedi. Şehir Kütüphanesi, bilim merkezi, Sapanca Gölü düzenlemeleri, 18,5 kilometrelik metrobüs hattı ve Yazlık Kavşağı projelerinin hızla ilerlediğini müjdeledi.

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, teşkilatın birliğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımızın yanında sıradağlar gibi durmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşümde ADA Hayat’tan sonra daha büyük projeler geliyor. Hizmetlerimiz artarak sürecek” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı teşkilatının siyaset okulu olduğunu belirterek, “2028’e kadar durmaksızın çalışacağız” dedi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Vefa, eser ve samimiyetle Adapazarı için yorulmadan çalışıyoruz” derken, İlçe Başkanı Samet Çağlayan, “Geçmişten ilhamla geleceğe yön veriyoruz” ifadesini kullandı. Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç ve Gençlik Kolları Başkanı Emircan Korkmaz da davaya bağlılık mesajı verdi.