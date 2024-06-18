Askeri ürünlerin satıldığı gezici mağaza JhvStore Tırı, 20 Haziran'a kadar Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydanda ziyaretçilerini bekliyor.BURSA (İGFA) - JhvStore Tırı, askeri giyimden outdoor ekipmana kadar geniş bir yelpazede ürünler sunan bir gezici mağaza olarak öne çıkıyor.

Alışveriş deneyimini Bursa'nın Mudanya ilçesine taşıyan JhvStore Tırı, ziyaretçilere askeri tarzda giyim ve ekipmanlar sunarken, aynı zamanda eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

JhvStoreTırı'nda askeri tarzda moda ve ekipmanların yanı sıra LED ekranda canlı gösterimler ve tanıtımlar, askeri alanlara ilgi duyan ziyaretçiler için bilgilendirici sohbetler ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra özel gün hediyeleri ve bayrama yönelik indirimli alışveriş imkanı sağlıyor.

Tır, 20 Haziran Perşembe gününe kadar ziyaretçilerin alışverişine açık olacak.