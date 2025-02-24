ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96,9 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.ANKARA (İGFA) - ASELSAN sosyal medya hesabından yeni iş ilişkisini paylaştı.

"ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96 milyon 852 bin 535 euro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için; Uzaktan Komutalı Silah, Askeri Haberleşme, Tanıma ve Tanıtma, Kendini Koruma ve Seyrüsefer Sistemlerinin tedarikine yönelik 96.8 Milyon Avro tutarında sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme… pic.twitter.com/FtlgUphCGj — ASELSAN (@aselsan) February 24, 2025