Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara'da cenaze töreni gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı.

Törende Bakan Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, şehitlerin ailelerine taziyelerini iletti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ASELSAN'ın şehit personeline Allah'tan rahmet dilenirken, kederli ailelerine ve kurum çalışanlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu. Yaşanan elim kazada hayatını kaybeden iki teknisyenin, savunma sanayii alanında önemli görevler üstlendiği ve Türkiye adına yürütülen çalışmalara katkı sunduğu belirtildi.