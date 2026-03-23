SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve geldiği günden bu yana her mecliste, her ortamda ve fırsata dile getirdiği 'Deprem bu şehrin gerçeğidir' vurgusu Sakarya'da Tığcılar'da başlayan sondaj çalışmalarıyla kentsel dönüşüm resmen sahaya yansıdı.

17 Ağustos 1999'da binlerce vatandaşın acısıyla sarsılan şehirde, depreme hazır bir kentin inşası için bugün tarihi bir gelişme yaşandı. Başkan Alemdar, depreme dayanıksız ve olası bir deprem karşısında büyük bir tehlike arz eden Tığcılar'da start verilen Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap çalışmalarında fiili sürecin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Yapı ruhsatına esas zemin etüt çalışmaları kapsamında sondaj makinası Kesçi Sokağa indirildi ve 45 metre derinliğe inilecek olan sondaj çalışmaları başladı. Alınan bilgiye göre ekipler, 4 farklı sokakta ve 28 ayrı noktada sondajla elde edilen numuneleri incelemeye alacak.

Bu müjdeyi 'tarihi bir gün' başlığıyla kamuoyuna duyuran Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyon ve vatandaşın desteğiyle yeşil, sosyal ve dirençli Sakarya'yı inşa edeceklerini vurguladı.

Başkan Alemdar, 'Bu şehrin en büyük gerçeği deprem dedik, bayrağı devraldığımız günden bu yana Sakarya'nın 27 yıl önce yaşadığı acıyı tekrar yaşamaması için gayretle çalışmaya başladık. Hamdolsun ortaya koyduğumuz irade, çok ciddi bir karşılık buldu. Şehir için önemli bir model, kentsel dönüşüm için ise tarihin kırılma noktası olan Tığcılar'da son tahlilde %80'in üzerinde bir uzlaşı oranı yakaladığımızı memnuniyetle ifade ediyorum. Bugün ise yine güzel Sakarya'mız için tarihi bir gelişme yaşandı. Yapı ruhsatına esas zemin etüt çalışmaları için sondaj makinası Kesçi Sokağa indi, sondaj, numune işlemleri başladı. Yeşil, sosyal ve dirençli bir şehrin inşasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon ve 1 milyon 100 bin hemşehrimizden aldığımız destekle gerçekleştireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle tarihi bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.

TIĞCILAR'DA NE YAPILACAK?

İlk etap kapsamında Yeni Cami Sokak, Kol Sokak, Kadir Hoca Sokak ve Bulvar arasında dönüşüm fiili olarak başladı.

Metrelerce derinlikten alınan numuneler incelenecek, teknik analizler yapılacak. İdari süreç devam ederken ise yakın bir tarihte tahliye tebligatları gönderilecek.

Analiz sürecinin ardından ise tüm ayrıntılarıyla hazır olan güvenli yapılar yükselecek, komşuluk kültürünün güçleneceği, sosyal yaşam alanlarıyla ön plana çıkacak yeni bir şehir inşa edilecek.