Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve ticari merkezlerinden Anafartalar Caddesi'nde yürüttüğü sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım çalışmalarında sona geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin tarihi ve ticari merkezlerinden Ulus'taki Anafartalar Caddesi'nde yürüttüğü sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım çalışmalarında sona yaklaştı.

Uzun yıllar boyunca yoğun kullanım ve düzensiz müdahaleler nedeniyle mimari bütünlüğü zayıflayan Anafartalar Caddesi, gerçekleştirilen kentsel tasarım ve cephe düzenlemeleriyle daha düzenli, erişilebilir ve güvenli hâle getirildi.

Yaklaşık 28 bin metrekare büyüklüğündeki proje alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, cadde boyunca kamusal alanların kullanım kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler de gerçekleştirildi. Çalışma alanında 25'i tescilli olmak üzere toplam 121 yapı bulunuyor.

YAVAŞ: 'GÜVENLİ BİR KENT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anafartalar Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindiğini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yavaş, 'Anafartalar Caddesi'nde 25'i tescilli olmak üzere 121 yapıyı tarihi dokusunu koruyarak yeniledik, dükkânları ve kamusal alanları baştan sona düzenledik. Ulus'un hafızasını koruyarak, daha düzenli, erişilebilir ve güvenli bir kent için çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.