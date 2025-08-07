Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek taşkın riskine karşı yağmur suyu kanallarında periyodik temizlik çalışmaları kapsamında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyorANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle yoğun yağış dönemlerinde yağmur sularının denize tahliyesini sağlayan açık kanallarda biriken otlar, sazlıklar, ağaç dalları, çamur ve katı atıklar iş makineleri ve budama ekipleriyle temizleniyor. Bu çalışmalarla hem kötü koku ve haşere oluşumu önleniyor hem de olası taşkın risklerine karşı önlem alınıyor.

TAŞKIN VE KÖTÜ KOKUYA KARŞI ÖNLEM

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASAT Kanal ve Dere Temizlik Sorumlusu Volkan Daldal, “Konyaaltı Sarısu Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz yağmur suyu kanal temizliğiyle sivrisinek ve kötü kokunun önüne geçiyoruz. Aynı zamanda yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskınlarını da engellemeyi hedefliyoruz” dedi.

MUHTARDAN ASAT’A TEŞEKKÜR

Sarısu Mahalle Muhtarı Zeki Ergin ise memnuniyetini; “ASAT ekipleri düzenli temizlik çalışmalarıyla bu sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Hem su taşkınlarının hem de rahatsız edici kokuların önüne geçildi. Başkan Muhittin Böcek ve ASAT ekiplerine teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

ESNAFTAN MEMNUNİYET MESAJI

Mahalle esnaflarından Rıdvan Bakartepe de, “Yapılan temizlik çalışmalarından çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.