Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentte uzun süredir ihtiyaç duyulan altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla başlattığı 500 milyon TL bütçeli kanalizasyon şebekesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Antalya’nın farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak sürdürülüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Antalya il merkezindeki 5 ilçede yer alan 28 mahallede, çapları 200 mm ile 600 mm arasında değişen toplam 80 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ediliyor.

Bu kapsamda bugüne kadar Aktoprak, Göçerler, Fatih, Aydoğmuş, Karşıyaka, Şelale, Demirel, Altınova Orta, Altınova Sinan, Altınova Düden, Zümrüt ve Kemerağzı mahallelerinde toplam 36 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı. Çalışmalar, mevcut etap kapsamında Esentepe Mahallesi’nde altyapı ihtiyacının karşılanması amacıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor.