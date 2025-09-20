Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın kırsal bölgelerinde asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Finike’nin Dağbağ Mahallesi yolunda altyapı çalışması tamamlanan yolları sathi asfalt ile kaplıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yollarda altyapı ve asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Finike’nin Dağbağ Mahallesi yolunun altyapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladı. Büyükşehir ekipleri, Dağbağ ve Çağman mahalleleri arasındaki 5 kilometrelik yolu sathi asfalt ile kaplıyor. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de asfaltlama çalışmalarını takip ederek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

YAYA GEÇİTLERİ DAHA GÖRÜNÜR HALE GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de Finike ilçesi İskele Mahallesi Yayla Bulvarı üzerinde araç sürücüleri ve yayaların can güvenliği için 2 kasis yaptı. Büyükşehir ekipleri ayrıca 2025-2026 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Finike’de okul önlerinde yaya geçitlerini ve kasisleri boyayarak daha görünür hale getirdi.