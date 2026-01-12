Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün, Muratpaşa ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam maliyeti 480 milyon Türk lirası olan proje kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arıza yapan içme suyu hatları yenileniyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa'nın 55 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor. ASAT bu çalışmalarıyla vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmayı hedefliyor.

DÖRT MAHALLEDE 67 KİLOMETRELİK İÇMESUYU HATTI YENİLENECEK

ASAT Genel Müdürlüğü'nün yatırım programı çerçevesinde yürütülen çalışma; Varlık, Altındağ, Deniz ve Bahçelievler Mahallelerini kapsıyor. Proje kapsamında bu dört mahallede 28 kilometre ana hat ve 39 kilometre abone şube yolu olmak üzere toplam 67 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Muratpaşa ilçesinde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 9,5 kilometre anahat ve 2,5 kilometre abone şube yolu olmak üzere toplam 12 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. İmalatı tamamlanan cadde ve sokaklarda eş zamanlı olarak asfalt ve parke düzenleme çalışmalarına geçilirken, bu kapsamda yaklaşık 5 bin 500 metre yama asfalt imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca sistemin daha sağlıklı ve verimli işletilmesi amacıyla 400 adet ana sayaç uygulaması da ekipler tarafından tamamlandı.

AKILLI SU YÖNETİMİYLE KAYIP-KAÇAKLAR AZALACAK

ASAT, sahada gerçekleştirilen imalat çalışmalarına ek olarak, altyapının uzaktan takibini de sağlayacak. Halihazırda en modern teknolojik donanıma sahip SCADA sistemi kullanan kurum, yeni yapılacak hatları da bu akıllı içmesuyu yönetim sistemine entegre edecek. Bu sayede hem kayıp-kaçak oranları düşürülecek hem de sistemin performansı anlık olarak izlenebilecek.

YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN 24 ADET HİDRANT MONTAJI

Yapım işi kapsamında, olası acil durumlarda kullanılmak üzere farklı noktalara 24 adet yangın hidrantı monte edilecek. Böylece bölgedeki yangın güvenliği de artırılmış olacak.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ SAĞLANACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan basınç dalgalanmaları ve noktasal arızalar ortadan kaldırılacak. Böylece Muratpaşa ilçesindeki mahallelerde kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içmesuyu temini sağlanmış olacak.