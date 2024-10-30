Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden ödül alan “Asar Deresi Rekreasyon Projesi”nde birinci etap tamamlandı. İhtişamlı iki yay köprüsü ve amfi basamakları ile Düzce’nin yeni cazibe merkezi olan ‘Asar Kemer Park’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli bir törenle hizmete girdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehre vizyon katacak görkemli projelerinden birini daha hayata geçirdi. ‘Şehrin gerdanlığı’ olarak adlandırılan Asar Deresi’ni daha cazibeli hale getirerek, kent çehresini değiştirme hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından proje kategorisinde birinci seçilerek ödüle layık görülen “Asar Deresi Rekreasyon Projesi”nin birinci etabı tamamlandı.

Şehrin gerdanlığı Asar’ın iki yakasını buluşturan ve ihtişamı ile dikkat çeken ‘Asar Kemer Park’ın açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda gerçekleştirildi.

Küçüksü Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasında kalan 10 bin metrekarelik alanI kapsayan ve yeni bir kent odağı oluşturarak derenin kent ile ilişkisini güçlendirecek şekilde tasarlanan ‘Asar Kemer Park’, şehir merkezine estetik ve modern bir görüntü kazandırırken, Asar deresini şehrin yeni cazibe merkezine dönüştürdü.