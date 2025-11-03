Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç-Ardahan karayolunda Karayolları ekiplerince sürdürülen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün Ardanuç'ta asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Ergün, Ardanuç şehir çıkışı güzergâhında Karayolları 102. Şube Şefliği ekiplerince yaklaşık 3 kilometrelik bölünmüş yol kesiminde devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Ergün, bu tür ulaşım yatırımlarının konforu artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak açısından elzem olduğunu söyledi.

İl genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde alt ve üst yapı yatırımlarına devam ettiklerini kaydeden Vali Ergün, çalışmalara katkı veren Karayolları ve Ardanuç Belediyesine ekiplerine teşekkür ederek, çalışmaların güvenlik standartlarına uygun şekilde tamamlanmasını ve trafik akışının kesintisiz devam etmesini istedi. Vali Ergün'e, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve diğer ilgililer eşlik etti.