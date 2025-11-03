İndirim günleri, yılbaşı hazırlıkları ve okula dönüş dönemi alışverişi hızlandırsa da tüketim yalnızca kısa süreli kampanyalardan ibaret değil. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 64'ü büyük indirim günleri dışında da alışveriş yapıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni araştırma Türkiye'de alışveriş alışkanlıklarının dönüşümünü gözler önüne serdi.

TikTok Marketing Science Türkiye tarafından yapılan araştırmaya göre platform, alışveriş yolculuğunun her aşamasında benzersiz bir etki oluşturdu. Türkiye'de medya kanalları, e-postalar ve hatta ağızdan ağıza iletişim dahil tüm ürün keşiflerinin yüzde 15'i TikTok üzerinden gerçekleşiyor.

Araştırmaya göre yılın dördüncü çeyreği, Türkiye'de hem alışveriş hem de kültürel hareketliliğin zirveye ulaştığı dönem olarak öne çıktı. Küresel indirim günleri, yılbaşı hazırlıkları, okula dönüş ve sosyal etkinliklerle birleşerek markalar için en yoğun sezonu oluşturuyor. Ancak araştırma, bu dönemin yalnızca kısa süreli kampanyalardan ibaret olmadığını gösterdi.

Tüketicilerin yüzde 64'ü büyük indirim günleri dışında da alışveriş yaptığını belirtirken harcamalar çeyrek boyunca dengeli dağılıyor. Ekim ayında yüzde 26, Kasım ayında yüzde 37 ve Aralık ayında ise yüzde 38 oranında gerçekleşiyor.

KEŞFİ ALIŞVERİŞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Kullanıcıların yüzde 55'i TikTok'ta izledikleri videoların ardından plansız veya ani kararlarla alışveriş yaptıklarını söylüyor. Platform, yalnızca ürün tanıtımı yapılan bir mecra olmaktan çıkarak, satın alma kararlarını tetikleyen bir keşif alanına dönüşmüş durumda. Türkiye'de kullanıcıların yüzde 95'i #Sizinİçin sayfasını 'her alışverişin başladığı yer' olarak tanımlarken, yüzde 84'ü TikTok'un onlara ne almak istediklerini gösterdiğini ifade ediyor.

Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 80'i TikTok'ta reklam görmeye diğer platformlara göre daha açık, yüzde 76'sı markalı içerikleri daha güvenilir buluyor ve yüzde 78'i reklam izlemekten keyif aldığını belirtiyor. Bu veriler, TikTok reklamlarının kullanıcı deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.

'TİKTOK, MARKALAR İÇİN BİR ÇARPAN ETKİSİ YARATIYOR'

Araştırma sonuçlarını değerlendiren TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, TikTok'un tüketici yolculuğunun her aşamasında etkili bir rol üstlendiğini belirterek, 'Keşif, satın alma ve sonrasında gelen marka sadakati artık aynı ekosistemin parçaları. Türkiye'de yaratıcılığın, kültürün ve ticaretin kesiştiği noktada TikTok, markalarla tüketiciler arasındaki bağı yeniden tanımlıyor, markalar içinse bir çarpan etkisi yaratıyor. Türkiye'deki kullanıcıların keşif odaklı alışveriş davranışlarını hızla benimsediğini görüyoruz. Bu da markalar için erken temas ve sürekli etkileşimle büyüme fırsatlarını güçlendiriyor' diye konuştu.