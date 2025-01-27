Artvin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 1. dönem toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcı İsmail Erdoğan'ın yanı sıra kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, ilin genel durumu, devam eden ve planlanan projelerin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

2024 yılında 338 projenin uygulandığını, bu projelerden 167’sinin tamamlandığı, 128’inin çalışmalarına devam edildiği, 29 projenin ihale aşamasında olduğu, 6 projeye başlanmadığı, 8 projenin ise tasfiye edildiğini belirten Vali Ergün, projelerin yıllara sari toplam tutarının 56 milyar lira olduğunu belirterek, 338 projenin 274’ünün yatırımcı bölge ve il müdürlüklerine, 10’unun belediyelere, 54’ünün de köylere hizmet götürme birliklerince uygulanan projelere ait olduğunu kaydetti.

Kentte kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kamu yararını esas alan bir anlayışla sürdürülebilmesi için kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunun büyük önem taşıdığını belirten Vali Ergün'ün konuşması sonrasında söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri ve kurum amirleri il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.