Adıyaman’ın Merkez İlçesi Boğazözü Köyü Kürk Mezrası’nda, AKEDAŞ’a ait bir elektrik trafosu ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kablonun çalınması olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.ADIYAMAN (İGFA) - Yapılan çalışmalar ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sonucu, 26 Ocak 2025 tarihinde evden hırsızlık suçundan yakalanan 2 şüphelinin, trafo hırsızlığını da gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Elektrik altyapısına zarar veren bu tür hırsızlıkların bölge halkını mağdur ettiğini vurgulayan yetkililer, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi için yürütülen titiz çalışmalara devam edileceğini ifade etti. Halkın güvenliği için bu tür suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.