Artvin’de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 502 kilogram esrar ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı zehir tacirlerine yönelik bir süredir sürdürdüğü Narkoçelik operasyonlarının 36'ncısını Artvin'de düzenledi. Operasyonda 502 kilogram esrar ele geçirilirken, iki şüpheli zehir taciri yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “NARKOÇELİK-36” operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'yi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarma'yı tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1829022842198925523