Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin ve Rize’de kuvvetli yağış, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’da ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurduANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2025 Salı günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

İç Anadolu’nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ve Gaziantep çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Artvin’in kuzey kesimleri ve Rize’de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörüldü.

Meteorolojik rapora göre rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, ancak Marmara, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde etkili olacağı kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Hava tahminlerinde özellikle Artvin’in kuzey kesimleri ve Rize’de yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenirken; Marmara, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.