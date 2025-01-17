Artvin Valisi Turan Ergün, göreve geldiğinden bu yana sergilediği halk odaklı yönetim anlayışıyla vatandaşların gönlünde taht kuruyor.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Fırsat buldukça toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye özen gösteren Artvin Valisi Turan Ergün, Bahriye Üçok Caddesi üzerindeki taksici esnafı ile bir araya geldi. Çay ocağında kendisine ikram edilen çayı içen Vali Ergün, Merkez Taksi Durağı Başkanı Hasan Sarayoğlu ve taksi durağının üyeleri Ercan Özvar, Atakan Atan ve Korkmaz Akbulut’tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Taksicilerin istek ve sorunlarını dinleyen Vali Ergün, esnafa işlerinde bol kazanç ve kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Sarayoğlu, taksi durağının mevcut durumu ve çalışmaları hakkında Vali Ergün’e bilgi verdi. Sarayoğlu, Vali Ergün'ün Artvin’e atandığı günden bu yana halkın ve esnafın yanında olduğunu görmekten dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Sayın Valimiz sokaklarda ve caddelerde yaya olarak geziyor. Halkın ve esnafın sorunlarını yerinde dinliyor ve çözüm üretiyor. Aynı zamanda devletimizin sıcak ve samimi yüzünü toplumun her kesimine hissettiriyor. Bugünde bizleri ziyaret ederek sorunlarımızı ve taleplerimizi dinledi. Taksici esnafı olarak sayın valimize teşekkür ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu.