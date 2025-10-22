Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli ilçesine bağlı olan ve 'Butko' zeytiniyle dünya tat ödülü unvanına sahip Demirkent köyünde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün'ü köyün girişinde İlçe Kaymakamı Salih Başaran, köy muhtarı Ali Yıldırım ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Vali Ergün, ilk olarak sezonun yeni başlaması nedeniyle sembolik olarak merdivenle çıktığı ağaçtan zeytin toplayarak hasat yaptı. Daha sonra köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Ergün, sıcak ve samimi bir ortamda bir süre sohbet ettiği köylülerin sorun ve taleplerini dinledi.

Köy tüzel kişiliğine ait olan tarihi su değirmeni ile bölgedeki zeytinyağı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği yağ fabrikasını inceleyen Vali Ergün, tesisin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Sağlık Ocağını da ziyaret eden Vali Ergün burada göreve yapan personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Ergün, daha sonra Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatani görevini yaparken 1999 yılında şehit düşen Jandarma Er Cantürk Kasap'ın ailesini evinde ziyaret etti. Şehidin annesi İhsane, babası Nazım Kasap'ın elini öpen Vali Ergün, aileye bir kez daha başsağlığı diledi.

Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Ergün, şehidin annesi İhsane Kasap'a Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Vali Ergün, 'Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun' dedi.

Vali Ergün'e ilçe ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak, İlçe Kaymakamı Salih Başara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hakan Keskin, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ve diğer ilgililer eşlik etti.