Artvin Valisi Turan Ergün, Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Ergün, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile ziyaret ettiği okulda, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Okulda bir süre incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret eden Vali Ergün, öğrencilere düzenli ve programlı ders çalışmaları yönünde tavsiyede bulunarak, eğitim hayatlarına dair düşüncelerini dinledi.

Ergün ayrıca, ziyaretin sonunda Okul Müdürü Bülent Süner'den okulun genel durumu hakkında detaylı bilgi aldı.