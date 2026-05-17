Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve 81 ilden on binlerce gencin katıldığı 'Bir Gençlik Şöleni'nde' Kocaeli'yi gençliğin başkenti olarak ilan etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu onurlandırma için teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - Her ziyaretinde Kocaelispor başta olmak üzere Kocaeli hakkında övgülerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez Kocaeli'yi gençliğin başkenti olarak ilan etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 100 binden fazla gencin katıldığı 'Bir Gençlik Şöleni'nde' konuşan Erdoğan, 'Gençliğin başkenti Kocaeli' dedi.

ERDOĞAN'DAN KOCAELİ'YE ÖVGÜ

Muhteşem gösterilere sahne olan şölen, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlara ev sahipliği yaparken coşkusuyla stadyuma sığmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı stat dışında da on binlerce vatandaş karşıladı. Erdoğan, stada girmeden önce burada yaptığı konuşmada Kocaeli'yi 'gençliğin başkenti' ilan etti. Bu açıklama, özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda gençlere yönelik artan destek ve hizmetlerinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

BÜYÜKŞEHİR'İN GENÇLİK POLİTİKASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl 30 bin öğrenciye 390 milyon TL burs desteği verirken; Akademik Lise ve Kılavuz Gençlik gibi programlarıyla ulaşım, barınma, sağlık, spor, sanat, takviye dersler, ulusal ve uluslararası arası çalışmalar ve aktivitelerle on binlerce öğrencinin gelişim sürecine katkıda bulunuyor. Kamplar, festivaller ve geziler düzenliyor. Okullarda özel sınıflar, teknoloji ve bilim sınıfları oluşturuyor. Gençlere yönelik her ilçede sosyal alanların, kütüphanelerin sayısı artıyor.

BÜYÜKAKIN'DAN AÇIK TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gençlerin sporun her branşına, sanatın her dalına ulaşması daha kolay hale geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğe verilen bu önem karşısında Kocaeli'yi gençliğin başkenti ilan etmesi, Kocaeli'de herkese büyük onur yaşattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu onuru yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: 'Genel Merkez Gençlik Kollarımızın düzenlediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle onurlandırdığı Muhteşem Gençlik Şöleni'mizi, Kocaeli'mizin şanına yaraşır bir coşkuyla geride bıraktık.'

'DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

'81 ilden Kocaeli'ye akın eden, enerjileriyle şehrimizi ve yüreklerimizi ısıtan binlerce gencimize muhteşem bir ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kocaeli, gençliğin liderinin arkasında nasıl tek yürek olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Şehrimize bu gururu yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'nin dört bir yanından gelerek coşkumuza ortak olan tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Kocaeli, ev sahipliği yaptığı bu dev organizasyonla 'Gençliğin Başkenti' bizzat Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle kanıtlamış oldu. Bu gururla; durmadan çalışmaya, üretmeye ve gençlerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.'