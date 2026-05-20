MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye hedefi geri dönülmez bir milli stratejidir' dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak sert ifadeler kullandı.

MHP'li Büyükataman, İYİ Partili Dervişoğlu'nun açıklamalarının 'kibirli, hamasi ve gerçeklikten uzak' olduğunu öne sürerek, kullanılan dilin siyasi nezaketten uzak olduğunu savundu.

İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan Büyükataman, partinin söylemlerinin 'tüketilmiş ve karşılığı kalmamış' olduğunu iddia etti. 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Büyükataman, söz konusu hedefin milli bir strateji olduğunu belirterek, 'Bu süreçte herhangi bir pazarlık yapılmadığı ve milli değerlerden taviz verilmediği açıktır' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında İYİ Parti'yi geçmiş siyasi ittifaklar üzerinden eleştiren Büyükataman, Dervişoğlu'nun eleştirilerini 'tutarsızlık ve ikiyüzlülük' olarak nitelendirdi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalizme karşı iradesini güçlendiren bir adımdır ve bu süreç mutlaka başarıya ulaşacaktır' değerlendirmesinde bulundu.