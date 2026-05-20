Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gençlerin 'Türkiye Yüzyılı'ndaki önemine değindi. 23,5 yıllık iktidar sürecini değerlendiren Erdoğan, siyasi mücadele vurgusu yaparak muhalefetin eleştirilerini yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gençlik politikalarından siyasi mücadele vurgusuna, 'Türkiye Yüzyılı' hedefinden muhalefete yönelik eleştirilere kadar geniş kapsamlı mesajlar verdi. Erdoğan, gençlerin ülkenin geleceğinde belirleyici rol oynayacağını vurgulayarak 'Gençleri hafife alan bir hareketin başarı şansı yoktur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarda geçen 23,5 yılı değerlendirerek gençlerle kurdukları bağı 'siyasi başarılarının temel unsurlarından biri' olarak tanımladı.

Gençlere seslenen Erdoğan, eğitimden spora, bilimden siyasete kadar her alanda destek vurgusu yaparak, 'Türkiye Yüzyılı'nı sizler tamamlayacaksınız' ifadelerini kullandı.

Gençlere hitabında Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu vatan sizindir, bu bayrak sizindir' sözleriyle birlik ve aidiyet mesajı verdi. Gençlerin ülkenin geleceğinde sorumluluk üstleneceğini belirten Erdoğan, devletin tüm imkanlarının gençler için seferber edildiğini söyledi.

SİYASİ MÜCADELE VE İKTİDAR VURGUSU

Konuşmasının devamında siyasi hayatına ve iktidar sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadele ve risk alma üzerinden güçlü bir siyasi irade vurgusu yaptı.

Eleştiriler karşısında geri adım atmadıklarını belirten Erdoğan, 'Kolayı değil, zoru seçtik' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, geçmişte yaşanan siyasi süreçlere atıfta bulunarak fedakârlık ve mücadele üzerinden kendi siyasi hareketini tanımladı. İktidarın 'milletin takdiriyle şekillendiğini' söyleyen Erdoğan, seçim sonuçlarına ve toplumsal desteğe dikkat çekti.

'Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız budur; bizim misyonumuz budur. Bizim arzumuz, gayemiz, amacımız işte budur. Yarın ruz-ı mahşerde huzura vardığımızda vazifesini hakkıyla yapmış olmanın yüz akına sahip olabilirsek bu bize ziyadesiyle yeter; gayrısı boştur, gayrısı laf-ı güzaftır. Bizden öncekiler bu davaya, bu harekete ömürlerini verdiler. Hamdolsun, bizim yaptığımız da budur. Biz, Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun bu hareketin içinde doğduk, bu hareketle büyüdük. Vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık. Allah'ın yardımıyla o dava taşını gücümüz yettiğince eğilmeden, bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Biz, üzerimizde milletin, memleketin, ümmetin mesuliyetini taşıyoruz' diye konuştu.

MUHALEFETE MESAJ

Konuşmada muhalefete de dolaylı göndermelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirileri 'konforlu alanlardan yapılan değerlendirmeler' olarak nitelendirerek, siyasi sorumluluk ve bedel vurgusu yaptı. Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti'nin misyonunun 'millete hizmet ve sorumluluk taşıma' üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, iktidarın hem Türkiye'nin hem de 'mazlum coğrafyaların' yükünü taşıdığını söyledi.