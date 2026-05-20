İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecini sert sözlerle eleştirdi. Dervişoğlu, Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalara tepki göstererek, 'Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez' dedi. MHP lideri Bahçeliyi sert dille eleştiren Dervişoğlu, 'Bir şey artık tescillidir ki, sen içimizdeki İrlandalısın' dedi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın güvenlik politikaları, yeni anayasa tartışmaları ve ekonomi yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' söylemini hedef alan Dervişoğlu, Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalara tepki göstererek, 'Terör hükümlüsü katile memuriyet vereceklermiş. Hükümlüye vasi atanır. Bunlar terör hükümlüsünü kendilerine vasi atıyor' ifadelerini kullandı. PKK'nın kendisini feshedemeyeceğini savunan Dervişoğlu, 'Bu katiller sürüsünü Türk askeri ve Türk polisi tasfiye eder' dedi.

Konuşmasında Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Dervişoğlu, 'Bir tarafta Bahçeli İmralı'ya statü arıyor, diğer tarafta yeni anayasa tartışmaları yürütülüyor' ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçlerin bağlantılı olup olmadığını sordu.

'SEN İÇİMİZDEKİ İRLANDILISIN'

Kuzey İrlanda örnekleri üzerinden yapılan değerlendirmelere de tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Anadolu bir ada değildir. Kürtler İrlandalı değildir. Ama bir şey artık tescillidir ki, sen içimizdeki İrlandalısın' dedi.,

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de net mesaj veren Dervişoğlu, 'Üniter devleti tartıştırmam, anayasanın ilk dört maddesini tartıştırmam' diyerek Cumhuriyet'in temel ilkelerinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, 'Millet ekmek derdindeyken iktidar koltuk hesabı yapıyor' ifadelerini kullandı. Emekliler, gençler, çiftçiler ve esnafın ekonomik baskı altında olduğunu savunan Dervişoğlu, parlamenter sisteme dönüş çağrısını yineledi. Muhalefet partilerine de mesaj veren Dervişoğlu, 'Her eleştirene AK Partili diyerek siyaset kurulamaz' diyerek ortak mücadele vurgusu yaptı.