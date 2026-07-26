Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan ve her birinin konforu için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Eşsiz doğası ile Mersinlileri ve farklı illerden gelenleri hayran bırakan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor.

MERSİN (İGFA) - Hayvanlara en konforlu doğal yaşam alanını sunan parkta; zebra, lemur, babun, örümcek maymunu, mara, ceylan, antilop, 4 farklı geyik türü, eşek, midilli, at, sırtlan, Gine Domuzu, lob tavşanı ile yumurtadan çıkan kanatlıların yanı sıra, minik aslan yavrusu da yeni hayatına Tarsus'ta 'Merhaba' dedi. Doğum sezonu ile çok sayıda yeni yavrunun gözlerini açtığı Tarsus'ta, zebra ailesinde 2 yıl üst üste hayata gelen yavrular ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Parkı gezmek isteyen her yaştan insan ise hayvan sevgisini burada yeniden kazanıyor.

Mazlum: 'Parkımızda birçok türde sağlıklı doğumlar gerçekleşti'

Dünyaya gelen çok sayıda yavru sayesinde mutlu olduklarını dile getiren Tarsus Doğa Parkı Veteriner Hekimi Zekiye Sibel Mazlum, 'Parkımızda birçok türde sağlıklı doğumlar gerçekleşti ve yeni doğan yavrularımız ziyaretçilerimizle buluşmaya başladı. Bu yıl midilli, eşek, ceylan, antilop, at, zebra, lemur, babun maymunu, vervet maymunu, sırtlanlar ve birçok kanatlı türümüzde yavru alabildik. Her bir doğum hem hayvanlarımızın sağlıklı koşullarda yaşadığının, hem de uyguladığımız bakım, beslenme ve veteriner sağlık hizmetlerinin başarılı bir göstergesidir. Yavrularımız doğumdan itibaren veteriner hekimleri ve hayvan bakıcılarımız, veteriner teknikerlerimiz, biyologlarımız tarafından 24 saat gözetlenmektedir. Düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor, gelişimleri kayıt altına alınıyor ve yavruların anneleriyle güvenli bir ortamda büyümeleri için gereken tüm şartlar sağlanıyor' sözlerine yer verdi.

'Herkesi, yeni yavruların yaydığı mutluluğu paylaşmaya davet ediyoruz'

Nesli tükenme tehdidi altında olan birçok türün, Tarsus Doğa Parkı'nda konforlu bir yaşam sürmesi nedeniyle rahat doğum yaptığını kaydeden Mazlum, 'Bazı türlerde elde edilen başarılı doğumlar, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Doğa parkları yalnızca hayvanların sergilendiği alanlar değil; aynı zamanda korunma, üreme, rehabilitasyon ve bakım faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli merkezlerdir' dedi. Okulların kapanmasıyla birlikte tüm vatandaşları, yeni yavruların yaydığı mutluluğu paylaşmaya davet eden Mazlum, 'Vatandaşlar, yeni doğan yavrularımızı doğal yaşamlarına uygun ortamlarında gözlemleyebilir. Hem keyifli hem de eğitici bir gün geçirebilirler. Tarsus Doğa Parkı olarak; hayvanlarımızın sağlığı ve rahatı için çalışmalarımıza aynı özveriyle devam ediyor, doğaya ve gelecek nesillere katkı sunmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.