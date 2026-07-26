Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Yarına Umut Ol Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Doğada Ebeveyn Çocuk Buluşmaları', Aktif Yaşam Parkı'nda çocuklar ve ailelerini doğanın içinde bir araya getirdi. Oyun, sanat ve keşif dolu etkinliklere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi Düşler Atölyesi ve Eskişehir 95 Koordinasyonu tarafından, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan ile Yarına Umut Ol Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen programda, 0-9 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri için doğa temelli birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.

Aktif Yaşam Parkı'nın doğal atmosferinde gerçekleştirilen buluşmalarda çocuklar; sanat, oyun, hareket ve keşif atölyeleriyle hem eğlendi hem de doğayla güçlü bir bağ kurma fırsatı yakaladı. Ebeveynler ise çocuklarıyla birlikte nitelikli zaman geçirerek unutulmaz anılar biriktirdi. Programın temel hedefi, çocukların doğayla iç içe büyümesini desteklemek, ebeveyn-çocuk etkileşimini güçlendirmek ve ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirebileceği güvenli sosyal alanlar oluşturmak oldu.

Etkinlik kapsamında yalnızca çocuklar değil, ebeveynler de alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Program çerçevesinde düzenlenen 'Çocuğu Anlamak' ve 'Annelik Üzerine Sohbet' başlıklı paneller ile 'Ekran Arkası Rehberlik' seminerinde çocuk gelişimi, bilinçli ebeveynlik ve dijital çağın çocuklar üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılar, uzman akademisyenlerden günlük yaşamda uygulayabilecekleri önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Etkinlik alanını ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çocuklarla oyunlar oynayıp ailelerle sohbet ederek etkinliğin coşkusunu paylaştı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Ünlüce, doğa temelli buluşmaların çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.