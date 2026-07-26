Mahalle konserleri ve yazlık sinema gösterimleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını müzik ve sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında 'Mahallemde Konser Var' konserleri ve Yazlık Sinema Günleri, kent merkezi ile ilçelerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

MAHALLE KONSERLERİ YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR

Haziran sonunda başlayan 'Mahallemde Konser Var' etkinliklerinde bugüne kadar Müslüm Ateş, Aysel Yılmaz, Emine Yavuz, Nizamettin Safa, Faruk Lök, Yusuf Şimşek, Fırat Dündar, Bulut ve Burak Sesli vatandaşlarla buluştu.

Program kapsamında 27 Temmuz'da Bertan Ayana, Ömer Özmimar İmam Hatip Lisesi'nde sahne alarak merkez ilçelerdeki konser programını tamamlayacak.