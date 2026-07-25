Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 9 kişiden oluşan MYK'sını belirledi.
ANKARA (İGFA) - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu.
Yeni Parti MYK Üyeleri:
Genel Başkan: Özgür Özel
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
Genel Sekreter: Yunus Emre