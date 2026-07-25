Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 9 kişiden oluşan MYK'sını belirledi.

ANKARA (İGFA) - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu.

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Yeni Parti MYK Üyeleri:

Genel Başkan: Özgür Özel

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

Genel Sekreter: Yunus Emre

Kaynak: RSS