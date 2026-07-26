Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya İl Müftülüğünün iş birliğiyle yürütülen 'Yaz Kursları Macera Park'ta' projesi kapsamında yaz Kur'an kurslarına devam eden binlerce öğrenci Macera Park'ta hem eğlendi hem de eğitici etkinliklere katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sakarya İl Müftülüğü iş birliğinde sürdürülen 'Yaz Kursları Macera Park'ta' projesi sayesinde bugüne kadar 16 ilçeden yaklaşık 3 bin 800 Kur'an kursu öğrencisi Macera Park'ta misafir edildi.

Macera ve eğitim bir arada

Sakarya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği program kapsamında öğrenciler Macera Park'ın birbirinden farklı parkurlarında keyifli vakit geçirirken çeşitli eğitsel etkinliklere de katılıyor.

16 ilçeden öğrenciler katılıyor

Program kapsamında 16 ilçedeki yaz Kur'an kurslarından kız ve erkek öğrenci grupları ayrı ayrı Macera Park'ta ağırlanıyor. Her ilçeden 30'ar öğrencinin katıldığı etkinliklerle bu yıl da yüzlerce öğrencinin doğayla iç içe, eğlence ve eğitimi bir arada yaşayacağı unutulmaz bir deneyim sunuldu.