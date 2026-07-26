Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde, Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nin yeni sosyal yaşam merkezi olacak Hayat Projesi Fırat Mahallesi Parkı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Hayat Projesi kapsamında Gaziantep Valiliği ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda Fırat Mahallesi'nde 19 bin 200 metrekarelik alan kamulaştırılarak sosyal donatı alanına dönüştürüldü. Bu dönüşümün önemli projelerinden biri olan Fırat Parkı; 230 metrekare çocuk oyun alanı, 957 metrekare yeşil alan, 781 metrekare yürüyüş yolu ve 210 metrekare fitness alanıyla bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Peyzaj düzenlemeleri, kaya bahçesi, modern oturma alanları ve estetik tasarımıyla dikkat çeken Hayat Projesi Fırat Mahallesi Parkı, bölgenin sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacak.

Hayat Projesi, yalnızca park alanı değil, kamulaştırılan bölgede eğitim kurumları, sağlık tesisleri, ibadet alanları, yol düzenlemeleri, otoparklar ve yeni parklar da vatandaşların hizmetine sunularak mahallede kapsamlı bir yaşam dönüşümü gerçekleştiriliyor.

ŞAHİN: BEN FIRAT'IN ÇOCUKLARINA ÇOK GÜVENİYORUM

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Mahallesi'nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi: 'Bu güzellikleri birlikte yaşıyoruz. Bu Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği, Cumhurbaşkanımızın 94 ruhu. Burada bir devlet aklı var. İstanbul Valimiz Davut Gül ile Hayat Projesi'ni başlattık. Kemal Valim ile şu anda bunun devamını getirdik. Bunu birlikte başaracağız. Biz çocuk dostu bir şehiriz. Anne dostu, aile dostu bir şehiriz. Her okula bol miktarda kitap koyduk. Çocuklarımızdan kitap okumayan kalmasın diye. Çocuklarımız çok okuyacak kendini yetiştirecek. Bunu birlikte başaracağız. Ben Fırat'ın çocuklarına çok güveniyorum. Açtığımız GASMEK'ler ile Gaziantep derecesi yapıyoruz. Bu şehri eğitim şehri yaptık. Küçük bir dokunuş kocaman bir başarı. Fırat'ın çocukları yeni Aziz Sancarlar olacak.'